Un bărbat a fost plasat în arest preventiv, fiind suspectat că ar fi colaborat cu serviciile speciale ruse și cu structurile de securitate din regiunea transnistreană. Acesta ar fi colectat, la indicațiile lor, informații despre activitatea autorităților Republicii Moldova, în special a instituțiilor responsabile de securitatea națională.

Potrivit Serviciul de Informații și Securitate, bănuitul ar fi stabilit și menținut legături cu reprezentanți ai serviciilor speciale ale Federației Ruse, inclusiv prin intermediul unor persoane din regiunea transnistreană. Ulterior, acesta ar fi fost recrutat pentru a obține informații despre activitatea instituțiilor statului.

Ce informații ar fi urmărit să obțină

Suspectul ar fi încercat să afle ce informații dețin instituțiile statului despre activitățile serviciilor speciale străine pe teritoriul Republicii Moldova, cât de bine cunosc autoritățile aceste operațiuni și ce măsuri au întreprins pentru a le contracara.

A fost plasat în arest preventiv

Bărbatul este cercetat pentru culegere neautorizată de informații. Acesta a fost plasat în arest preventiv.

Ancheta continuă pentru a stabili toate detaliile și dacă au fost implicate și alte persoane.