Un bărbat de 56 de ani a ajuns cu mașina într-un copac, după ce i s-a făcut rău în timp ce conducea pe traseul Odesa–Brest. În automobil se afla și fiica sa, în vârstă de 8 ani, care nu era asigurată într-un scaun auto sau într-un alt sistem de siguranță adecvat. Atât tatăl, cât și copilul au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă bărbatul a refuzat spitalizarea, iar ulterior și-a luat fiica din instituția medicală înainte de efectuarea investigațiilor.

Accidentul s-a produs în jurul prânzului, pe 14 octombrie, în apropierea intersecției spre satul Novo-Kotovsk. Potrivit informațiilor preliminare, șoferului i s-a făcut rău în timp ce se deplasa, a pierdut controlul volanului, iar automobilul a deviat spre stânga, a trecut pe contrasens și a ieșit de pe carosabil, lovindu-se de un copac.

În urma impactului, bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral închis, o comoție cerebrală, o fractură la încheietura mâinii stângi, precum și contuzii și excoriații. Acesta a refuzat internarea în spital.

Tatăl și-a luat fiica din spital înainte de investigații

Fetița a fost transportată la secția de chirurgie a Centrului Republican pentru Mamă și Copil, cu suspiciunea unui traumatism cranio-cerebral închis, a unei comoții cerebrale, precum și a unor contuzii și excoriații. Tatăl a luat-o însă din instituția medicală, refuzând efectuarea investigațiilor.

Miliția din regiunea transnistreană au stabilit că bărbatul nu era în stare de ebrietate la volan.

Accident grav/ Пресс-центр МВД ПМР

Accident grav/ Пресс-центр МВД ПМР

Accident grav/ Пресс-центр МВД ПМР