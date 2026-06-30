Un bărbat de 35 de ani a fost salvat de la înec în lacul din parcul Valea Morilor din Chișinău, după ce a intrat în apă în stare de ebrietate. Din fericire, salvatorii au intervenit rapid și au scos bărbatul din apă.

Potrivit IGSU, totul s-a întâmplat în parcul Valea Morilor din capitală. Un bărbat de 35 de ani a intrat în lac după ce a consumat băuturi alcoolice. La scurt timp, acesta nu a mai reușit să se mențină la suprafață și a început să se înece. El a fost observat de salvamarii aflați la post, care au intervenit prompt și l-au scos din apă în siguranță.

Din fericire, bărbatul era conștient, în stare stabilă și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Îndemnul autorităților

Autoritățile avertizează că scăldatul după consumul de alcool este periculos, deoarece afectează reacțiile, coordonarea și crește riscul de înec sau alte incidente în apă.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să evite intrarea în apă în stare de ebrietate și să aleagă doar locurile amenajate și supravegheate pentru scăldat.

Incidente de înec

În ultimele zile, trei persoane, printre care doi adolescenți, și-au pierdut viața în urma unor incidente de înec produse în raioanele Ungheni, Cantemir și Fălești. Cazurile au avut loc în zone de scăldat neautorizate sau nesupravegheate.

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