Un bărbat de 46 de ani a fost salvat, după ce a căzut de pe acoperișul unei clădiri abandonate și a rămas blocat, ieri, în orașul Ocnița. Acesta a fost transportat la spital.

PRO TV
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Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs în jurul orei 15:00. Bărbatul a căzut de pe acoperișul unui bloc abandonat cu trei niveluri. În urma căderii, acesta a ajuns într-un spațiu dintre pereții clădirii, cu o lățime de aproximativ 50 de centimetri.

La locul incidentului a intervenit un echipaj de salvatori, care l-au scos la suprafață. Bărbatul era conștient în momentul în care a fost recuperat, fiind transportat la spital.

Cauza producerii incidentului urmează a fi stabilită.

Bărbatul salvat
Bărbatul salvat/ IGSU
Bărbatul salvat
Bărbatul salvat/ IGSU

IGSU a intervenit în peste 30 de cazuri În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au fost solicitați în 33 de cazuri pentru intervenții în situații de risc. 

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