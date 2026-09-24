Un bărbat de 41 de ani, originar din municipiul Chișinău, a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, fiind suspectat că vindea droguri în capitală.

Potrivit poliției, bărbatul, care a mai fost condamnat pentru infracțiuni legate de droguri, și-ar fi reluat activitatea ilegală. Timp de aproximativ o lună, polițiștii i-au documentat activitatea.

Suspectul s-ar fi mutat temporar într-o localitate din raionul Dubăsari. De acolo, acesta ar fi cumpărat droguri în cantități mari prin intermediul aplicației Telegram, le-ar fi adus la domiciliu, unde le porționa și apoi le distribuia consumatorilor din Chișinău.

Ofițerii antidrog au descins cu percheziții

În urma unor percheziții efectuate la începutul lunii septembrie, polițiștii au găsit cântare electronice de precizie, pachete de tip zip-lock pentru ambalarea drogurilor, dar și hașiș, marijuana, cocaină și ciuperci cu efect psihoactiv.

Bărbatul a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile.

Dacă va fi găsit vinovat, acesta ar putea sta la închisoare între 15 și 17 ani de închisoare, potrivit modificărilor legislative intrate în vigoare la 28 august 2026.