Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a fost lovit de o mașină, la Căușeni. Ce spune poliția - VIDEO

Un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa strada în afara trecerii pentru pietoni, în orașul Căușeni. Elena Pozdîrcă Potrivit poliției, accidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 12:00. O mașină condusă de un bărbat de 49 de ani, ar fi lovit pietonul. În urma impactului, victima a fost transportată la Spitalul Raional Căușeni pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate cauzele producerii accidentului.