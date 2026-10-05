Un bărbat de 40 de ani va ajunge în fața instanței, fiind învinuit că ar fi participat la o schemă de escrocherie de tip „ruda implicată într-un accident”. Acesta ar fi determinat o femeie să-i ofere 100 de mii de lei, după ce victima ar fi fost convinsă că o rudă de-a sa a provocat un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru a evita consecințele legale.

Potrivit procuraturii, totul s-a întâmplat la 5 martie 2025. Învinuitul ar fi acționat împreună cu alte persoane, încercând să obțină bani, în special de persoane în etate.

Unul dintre aceștia ar fi contactat telefonic o femeie de 81 de ani din orașul Fălești și s-a prezentat drept colonel al MAI.

Acesta i-a comunicat femeii că nepoata sa a fost implicată într-un accident rutier, în urma căruia au fost rănite mai multe persoane, iar pentru a evita consecințele legale, este necesar să achite imediat o sumă de bani.

Ulterior, femeia ar fi fost pusă să vorbească la telefon cu o persoană care s-ar fi prezentat ca nepoata sa și care i-a solicitat ajutorul.

Indusă în eroare, femeia a pregătit banii pe care îi avea acasă.

Bărbatul a cauzat un prejudiciu de peste 100 de mii de lei

Astfel, bărbatul s-a deplasat cu un automobil închiriat la domiciliul victimei pentru a ridica banii. Acesta a primit 51 000 de lei, 3 050 de euro și 50 de dolari, cauzând victimei un prejudiciu de peste 100 000 lei.

Investigațiile au stabilit că, în aceeași perioadă, mai multe persoane în etate din raioanele Fălești și Florești au fost contactate prin aceeași metodă, însă, în aceste cazuri, persoanele apelate și-au dat seama că este vorba despre o înșelăciune și nu au oferit banii.

Bărbatul riscă închisoare de până la 8 ani, cu amendă în mărime de până la 450 000 de lei.

Urmărirea penală în privința celorlalți complici, este în curs de desfășurare.