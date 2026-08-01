Un biciclist a fost implicat într-un accident rutier în dimineața zilei de sâmbătă, la intersecția străzilor Calea Ieșilor și Pavel Boțu din Bălți. La fața locului au intervenit echipaje de poliție și serviciile de urgență.

Din imaginile publicate de TVN se observă că biciclistul zace întins pe carosabil, în timp ce o parte a bicicletei a rămas prinsă sub roțile autoturismului implicat în accident.

La fața locului au intervenit polițiștii și echipajele medicale, care acordă asistență victimei.

Starea victimei nu este cunoscută

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea biciclistului sau despre gravitatea leziunilor suferite.

Sursa video: TVN Nord