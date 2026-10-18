Un bolid extrem de strălucitor a traversat cerul sudului Republicii Moldova și al sud-estului României în noaptea de 16 octombrie. Fenomenul a durat aproximativ trei secunde și a fost surprins de 11 camere ale rețelei de monitorizare a meteoriților ROVIMEN. Potrivit cercetătorilor, obiectul provenea dintr-o cometă și s-a deplasat cu o viteză de aproximativ 68 de kilometri pe secundă.

Potrivit ROVIMEN, bolidul a devenit vizibil la o altitudine de 154 de kilometri, deasupra sudului Republicii Moldova, în jurul orei 01:51. Acesta s-a deplasat apoi spre sud-vest, iar traiectoria sa a putut fi urmărită de camerele instalate în zece stații de monitorizare, pe o zonă cuprinsă între Cluj și Cahul.

În timpul traversării atmosferei, obiectul a prezentat două intensificări ale strălucirii, la altitudini de aproximativ 98 și 86 de kilometri. Fenomenul luminos s-a încheiat la circa 65 de kilometri deasupra județului Ialomița, în România.

Din cauza vitezei foarte mari, materialul obiectului nu ar fi supraviețuit traversării atmosferei până la suprafața Pământului. Prin urmare, nu sunt așteptate fragmente de meteorit rezultate în urma acestui fenomen.

Dâră luminoasă, vizibilă timp de peste cinci minute

După dispariția bolidului, pe cer a rămas o dâră luminoasă persistentă. Aceasta a fost deformată de vânturile de la altitudini mari, care au răsucit-o în bucle. Trei camere au înregistrat dâra timp de peste cinci minute.

Datele analizate de cercetători indică faptul că obiectul era un fragment de cometă, care se deplasa pe o orbită retrogradă, puternic înclinată față de planul Sistemului Solar. Traiectoria sa provenea din regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar exterior.

Potrivit estimărilor, orbita se afla aproape de limita dintre una extrem de alungită, pe care obiectul rămâne legat gravitațional de Soare, și una de tip nelegat, pe care ar putea părăsi Sistemul Solar.

Fenomenul a fost înregistrat de rețeaua ROVIMEN, care monitorizează meteoriții cu ajutorul camerelor amplasate în mai multe regiuni din România și din apropiere.