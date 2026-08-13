Un bărbat de 45 de ani din Georgia, căutat internațional la solicitarea autorităților din Azerbaidjan pentru presupusa implicare în organizarea unui omor la comandă, a fost extrădat din Republica Moldova. Acesta a fost reținut în luna mai pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, iar pe 11 august a fost predat autorităților azere.

Andreea Hioară
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Potrivit Poliției de Frontieră, bărbatul era căutat de autoritățile din Azerbaidjan și figura în baza de date INTERPOL cu o alertă pentru arest și extrădare. 

Pe 22 mai, acesta a fost reținut pe Aeroportul Internațional Eugen Doga, după ce verificarea în sistemele informaționale a indicat alerta internațională.

Bărbatul este suspectat de implicare în organizarea unui omor la comandă.

Acesta a fost extrădat pe 11 august din Republica Moldova în Azerbaidjan.

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