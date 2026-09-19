Un cetățean al Georgiei a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce și-a executat pedeapsa pentru comiterea unui furt. Expulzarea acestuia a fost dispusă printr-o sentință a instanței de judecată.

Bărbatul a fost preluat de angajații Inspectoratului General pentru Migrație de la Penitenciarul din Brănești, după executarea pedepsei.

Ulterior, acesta a fost escortat până la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, unde autoritățile au pus în aplicare măsura expulzării dispusă de instanță.

Nu va putea reveni în Moldova timp de 5 ani

Pe lângă expulzare, cetățeanului georgian i-a fost aplicată și interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație precizează că va continua să întreprindă măsuri pentru respectarea legislației în domeniul migrației și a regimului de ședere al cetățenilor străini în Republica Moldova.