Un bărbat de 38 de ani a fost prins la vama Leușeni cu mărfuri pe care le transporta ilegal și urma să le vândă. Șoferul se deplasa din Italia spre Republica Moldova.

Potrivit Serviciului vamal, în cadrul controlului vamal, șoferul, un cetățean străin de 38 ani a declarat că transportă bunuri personale.

Echipamente electrice, băuturi alcoolice și alte mărfuri, găsite în bagajul șoferului

În urma unui control fizic detaliat, în compartimentul destinat bagajelor, a fost găsită o cantitate de bunuri mult mai mare decât cea declarată inițial. Este vorba despre scule și echipamente electrice, băuturi alcoolice, produse de igienă și alte mărfuri.

mărfuri/ cutoms.gov.md

mărfuri/ customs.gov.md

mărfuri/ customs.gov.md

mărfuri/ customs.gov.md

Bunurile au fost ridicate, iar persoana urmează să fie sancționată.