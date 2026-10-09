Un cetățean turc de 26 de ani, aflat în căutare internațională, a fost extrădat din Republica Moldova și predat autorităților competente ale Turciei. Acesta era vizat într-o cauză penală și urma să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Potrivit poliției, bărbatul era dat în căutare din luna martie, la solicitarea Biroului Central Național INTERPOL Ankara. Acesta era vizat într-o cauză penală și urma să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Predarea a avut loc pe teritoriul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, unde persoana a fost transmisă autorităților competente ale Turciei.

Autoritățile Republicii Moldova continuă să cooperareze cu partenerii internaționali în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere și asigurării aplicării procedurilor legale în privința persoanelor căutate la nivel internațional.