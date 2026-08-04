Un colț de Japonia va înflori la Moldexpo. Conducerea centrului își propune amenajarea unei alei de sakura, care va fi conectată cu parcul Valea Morilor. Cireșii japonezi au fost deja plantați, iar proiectul prevede reamenajarea completă a spațiului existent.

Zinaida POPA, DIRECTORUL CIE MOLDEXPO: „Aleea va păstra configurația actuală pe care o vedeți acum, însă va fi complet reamenajată. Va beneficia de iluminat modern, mobilier urban și va prezenta o intrare distinctă și reprezentativă în complexul Moldexpo și în viitor amplasarea unor zone comerciale.”

Aleea va fi extinsă și va face legătura cu parcul Valea Morilor, aceasta fiind una dintre principalele modificări.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Potrivit proiectului, pe această porțiune va fi realizată conexiunea dintre parcul Valea Morilor și aleea renovată. Astfel, segmentul de gard din spatele meu va fi demontat, iar în locul lui va fi amenajată o poartă largă, pentru a facilita accesul vizitatorilor.”

Zinaida POPA, DIRECTORUL CIE MOLDEXPO: „Vedem foarte mulți oameni care aleg să se plimbe pe aici și vrem să le oferim confort, iar în perspectivă să organizăm evenimente în aer liber.”

Conducerea Moldexpo își propune ca noua alee să fie finalizată în următoarele luni. Copacii de sakura au fost deja plantați.

Zinaida POPA, DIRECTORUL CIE MOLDEXPO: „Săptămâna aceasta inițiem licitația. Licitația deschisă durează timp de 30 de zile. Aici sunt doar lucrări de reamenajare, nu vorbim de proiect capital, de reconstrucție, respectiv sperăm în luna octombrie să putem deja beneficia de o aleie amenajată.”

Valoarea estimată a proiectului este de 3 milioane de lei, iar finanțarea va fi asigurată din sursele proprii ale Moldexpo.