Un bărbat de 52 de ani a fost condamnat la un an de închisoare pentru că a evadat dintr-un penitenciar din Republica Moldova. Acesta executa o pedeapsă de un an și șase luni pentru pungășie, când a părăsit ilegal instituția.

Potrivit Procuraturii Generale, bărbatul își ispășise mai mult de jumătate din pedeapsă la Penitenciarul numărul 9 - Pruncul și era deținut într-un sector cu regim deschis. În aprilie 2025, în jurul orei 21:00, în timpul verificării de seară, acesta a fost condus în sector.

Câteva minute mai târziu, angajatul penitenciarului a constatat că bărbatul nu mai era în cameră.

A plecat cu un taxi și a fost găsit la o stație PECO

Bărbatul ar fi solicitat un taxi chiar în apropierea penitenciarului. Mașina l-ar fi transportat până la o stație PECO, unde condamnatul a fost găsit aproximativ patru ore mai târziu.

A spus că urma să revină la penitenciar

Bărbatul a negat că ar fi avut intenția de a evada. Acesta a susținut că a vrut să consume alcool și să-și cumpere provizii pentru Paște, după care intenționa să revină la penitenciar.