Salvatorii Inspectoraturului General pentru Situații de Urgentă au intervenit în 10 cazuri în mai multe localități din nordul și centrul țării, după ce ploile și vântul puternic au distrus acoperișurile caselor de locuit. Astfel, angajații IGSU s-au deplasat la Glodeni, Rîșcani, Ocnița, Briceni și Telenești.

Potrivit IGSU, la Glodeni arborii au căzut peste acoperișul unei farmacii, al unui bloc locativ, al unei case de locuit și la o construcție auxiliară.

Totodată, salvatorii au deblocat carosabilul după prăbușirea arborilor peste drumurile publice și au înlăturat un copac căzut peste un automobil în satul Horodiște, raionul Rîșcani. Persoanele care se aflau în autovehicul nu au avut de suferit.

Pagube materiale în mai multe localități

În raionul Glodeni, în satul Văratic, rafalele de vânt au distrus acoperișurile mai multor case de locuit, iar la în satul Duruitoarea Nouă, vântul puternic a smuls și a deteriorat acoperișul din țiglă metalică, cu dimensiunile de circa 75 m, al unei construcții dintr-o gospodărie.

Recomandările IGSU

IGSU îndeamnă cetățenii să manifeste maximă prudență în timpul fenomenelor meteorologice periculoase. Oamenii sunt rugați să evite deplasarea și staționarea în apropierea arborilor bătrâni, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare, care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt. Totodată, conducătorii auto sunt îndemnați să nu parcheze autovehiculele sub copaci.

În situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul de Urgență 112.

Cod Galben de instabilitate atmosferică

Meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru centrul și nordul Republicii Moldova. Începând din această după-amiază, în regiunile vizate sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt.

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