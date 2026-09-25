Un băiat de 10 ani a fost găsit, după ce a dispărut ieri, în sectorul Buiucani al capitalei. Acesta se află în afara oricărui pericol.

Potrivit poliției, copilul a fost găsit într-un cartier din apropiere.

În urma acțiunilor desfășurate, băiatul n-a fost victima vreunei infracțiuni.

Poliția mulțumește tuturor celor care au contribuit la distribuirea informației și la identificarea rapidă a copilului.

Un băiat a plecat de la școală și nu s-a întors acasă

Un copil de 9 ani a ieșit din școală ieri și nu s-a întors acasă.

Ulterior, poliția a fost anunțată despre dispariția acestuia și a întreprins toate măsurile pentru a-l găsi.