Un copil de 3 ani și 10 luni a fost transportat la Spitalul Clinic Bălți, după ce a căzut de la etajul doi al unui bloc din cartierul Dacia.

Purtătoarea de cuvânt a instituției medicale, Andreea Galici, a declarat pentru TV Nord că micuțul este internat în stare gravă, dar stabilă. Acesta este monitorizat permanent de medici și trece prin mai multe investigații pentru a se stabili dacă a suferit leziuni în urma căderii.

Deocamdată, nu se știe cum s-a produs incidentul. Cauzele în care copilul a ajuns să cadă de la etaj urmează să fie stabilite.