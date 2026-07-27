Un copil de 5 ani a fost transportat la spital, după ce a fost lovit de o mașină pe o stradă din Bălți. Accidentul a avut loc ieri, pe strada Ștefan cel Mare. Băiatul ar fi traversat drumul în afara trecerii pentru pietoni.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri seara, în jurul orei 22:05. Un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei mașini, a accidentat copilul. 

În urma impactului, copilul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Acesta se afla împreună cu mama sa în momentul producerii accidentului.

Șoferul n-a consumat alcool.

Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar toate cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Poliția îndeamnă părinții să-și supravegheze permanent copiii și să manifeste responsabilitate, avertizând că orice neglijență poate avea consecințe grave.

Sursă video: Nord News

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