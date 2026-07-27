Doi părinți adoptivi din Nisporeni sunt cercetați penal după ce ar fi obligat-o pe fiica lor adoptivă de 14 ani, să cerșească într-un scaun cu rotile în state din CSI și UE, deși adolescenta se putea deplasa independent. În același dosar, un doctor a fost învinuit separat pentru implicarea sa în adopția ilegală a fetei, în 2012.

Potrivit PCCOCS, fata a fost adoptată ilegal în 2012, iar de atunci, cei doi părinți adoptivi au impus-o pe fetiță să cerșească, folosind un scaun cu rotile pentru a o prezenta drept persoană cu dizabilități, în loc să meargă la școală.

În urma perchezițiilor la domiciliul părinților adoptivi a fost ridicat căruciorul cu rotile și alte probe.

Pe lângă cei doi părinți adoptivi, este învinuit și un doctor, care a fost implicat în 2012 în derularea adopției ilegale a copilei.

Fetița a fost preluată de un centru de plasament din Moldova, unde primește asistență de specialitate.