Un copil a fost surprins ieșind prin geamul unui automobil aflat în deplasare. Cazul a avut loc pe 12 august și a ajuns în atenția polițiștilor de patrulare, care au identificat ulterior șoferița și au sancționat-o pentru încălcarea regulilor privind transportarea copiilor.

Potrivit poliției, incidentul a avut loc pe 12 august. În imaginile care au ajuns în atenția polițiștilor, copilul poate fi văzut ieșind prin geamul unui autoturism în timp ce mașina se deplasa.

Șoferița de 38 de ani a încălcat regulile privind transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani. Pentru această abatere, femeia a fost sancționată contravențional cu amendă și puncte de penalizare.

Reguli pentru siguranța copiilor în mașină

Copiii trebuie transportați în funcție de vârsta lor și cu respectarea regulilor de siguranță rutieră. Aceștia nu trebuie lăsați să iasă din habitaclul mașinii în timpul deplasării.

De asemenea, poliția recomandă șoferilor să fie atenți atunci când transportă copii și să respecte toate regulile prevăzute de legislație.

Un alt caz similar a fost înregistrat la Chișinău cu doi copii

Doi copii au fost surprinși pe 9 august ieșind prin trapa unui automobil aflat în mers pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că la volan se afla un bărbat de 36 de ani.

Citeste si : Doi copii, surprinși ieșind prin trapa unui automobil aflat în mers pe bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău. Șoferul a fost identificat și sancționat - VIDEO