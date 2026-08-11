Un moment care putea avea un final tragic a fost surprins pe bulevardul Alba-Iulia din capitală. Un cuplu a scăpat ca prin minune de un accident, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate pietonilor angajați regulamentar în traversarea străzii. Imaginile, distribuite pe rețelele de socializare, surprind reacția rapidă a unui tânăr care și-a tras partenera înapoi chiar înainte ca automobilul să treacă prin fața lor.

Din imaginile video se observă cum cei doi tineri, ținându-se de mână, pășesc pe trecerea de pietoni. În acel moment, un automobil se apropie de trecere fără să dea semne că ar reduce viteza.

Realizând pericolul, tânărul reacționează instinctiv și își trage partenera înapoi. Gestul făcut într-o fracțiune de secundă pare să fi evitat un impact care ar fi putut avea consecințe grave.

Șoferul și-a continuat drumul

Potrivit imaginilor publicate online, conducătorul auto nu s-a oprit după incident și și-a continuat deplasarea.

Momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online, internauții criticând comportamentul șoferului și atrăgând atenția asupra riscurilor la care sunt expuși pietonii chiar și atunci când traversează regulamentar.

Sursa video: Telegram/Стопхам Молдова