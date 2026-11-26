Aproape un kilogram de droguri sintetice, în valoare de peste 450.000 de lei, a fost scos din circuitul ilegal de polițiștii din Chișinău. Un tânăr de 22 de ani, care a activat ca și curier pentru un magazin de droguri de pe Telegram, este cercetat penal.

Potrivit poliției, tânărul de 22 de ani avea rolul de curier într-o rețea care vindea droguri pe Telegram. Acesta a preluat și transportat substanțele pentru magazinul online, care își găsea clienții prin intermediul aplicației Telegram.

Aproape un kilogram de droguri, scos din circuitul ilegal

Polițiștii au dat de urma lui și au găsit asupra sa un pachet cu o substanță suspectată a fi Alpha-PVP, cunoscută drept „sare”.

În total, în urma operațiunii, a fost scos din circuitul ilegal aproape un kilogram de droguri sintetice, a căror valoare este estimată la peste 450.000 de lei.

Tânărul este cercetat pentru implicarea în această activitate. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea sta la închisoare între 7 și 15 anii.