Un deținut de 32 de ani a fost condamnat la încă 6 ani și 8 luni de închisoare, după ce a agresat un angajat al Penitenciarului nr. 15 din Cricova. Bărbatul l-a lovit cu capul în față, în timp ce acesta își exercita atribuțiile de serviciu.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc pe 6 martie 2023. Angajații penitenciarului au fost alertați că o persoană necunoscută ar putea arunca peste gardul instituției un colet care ar conține substanțe interzise sau alte bunuri.

În timpul verificărilor, deținutul a ridicat obiectul aruncat peste gard și l-a mutat într-un alt sector al penitenciarului. Când unul dintre angajați s-a apropiat pentru a-l prelua, bărbatul a alergat spre acesta și l-a lovit cu capul în zona feței, sub ochiul drept.

Nu și-a recunoscut vina

În instanță, deținutul nu și-a recunoscut vina. Acesta a susținut că lovitura a fost accidentală și că nu a intenționat să agreseze angajatul.

Instanța l-a găsit vinovat de dezorganizarea activității penitenciarelor și l-a condamnat la 6 ani și 8 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis.

Procuratura menționează că bărbatul se afla deja în detenție, unde executa o pedeapsă pentru omor.