Un deținut în vârstă de 60 de ani, care își ispășea pedeapsa în Penitenciarul nr. 4 din Cricova, a fost găsit mort în dimineața zilei de 26 iulie. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii de la Administrația Națională a Penitenciarelor, care au menționat că bărbatul a fost găsit fără suflare în blocul sanitar al sectorului de detenție.

Potrivit reprezentantei ANP, imediat după depistarea cazului, angajații penitenciarului au delimitat locul producerii incidentului și au alertat Serviciul 112.

„Imediat după constatarea incidentului, personalul penitenciarului a delimitat locul producerii acestuia și a sesizat Serviciul 112. La fața locului s-au deplasat reprezentanții Poliției, Procuraturii, serviciului de asistență medicală urgentă și medicul legist, în vederea documentării circumstanțelor și efectuării acțiunilor procesuale prevăzute de lege”, a comunicat Olga Baciu, purtător de cuvânt la ANP.

Bărbatul executa o pedeapsă privativă de libertate din decembrie 2024 și se afla în evidența serviciului medical al penitenciarului cu mai multe afecțiuni cronice.

Cauzele producerii incidentului urmează a fi stabilite de organele competente.