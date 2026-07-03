Un bărbat de 59 de ani din Ialoveni a fost reținut în flagrant în timp ce ridica 140.000 de lei de la o victimă, după ce aceasta a fost convinsă, printr-o schemă de escrocherie, să transmită banii unor persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Potrivit poliției, bărbatul de 59 de ani ar fi acționat împreună cu alte persoane, care au contactat telefonic un bărbat de 42 de ani și, s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei, l-au indus în eroare și l-au convins să transmită 140.000 de lei în numerar.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

Întreaga sumă a fost recuperată de polițiști și urmează să fie restituită victimei.

Pe caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie săvârșită de două sau mai multe persoane.

Avertismentul poliției către cetățeni

Poliția reamintește cetățenilor că nicio instituție oficială nu solicită contractarea de credite sau transmiterea de bani prin telefon ori aplicații de mesagerie. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația și să sune la 112.

Cum recunoști escrocheriile telefonice

Autoritățile atenționează că escrocheriile telefonico-bancare se bazează pe crearea unei false urgențe, în care infractorii se prezintă drept polițiști sau funcționari bancari și încearcă să sperie victimele că le sunt furați banii din conturi.

Recomandările autorităților

-Atenție maximă în cazul apelurilor telefonice nesolicitate!

-Întrerupeți apelurile nesolicitate din această categorie. Contactați personal și direct banca ori Poliția, pe numerele de telefon oficiale;

-Nu comunicați date personale, bancare sau alte informații sensibile unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă.

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