Un fost judecător a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit de trafic de influență. Acesta ar fi cerut 1.500 de euro pentru a influența soluția într-un dosar penal examinat de un alt judecător al Judecătoriei Bălți. Învinuitul și-a recunoscut vinovăția și a încheiat un acord cu procurorii.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, în ianuarie 2026, fostul judecător ar fi discutat cu o persoană despre posibilitatea de a obține o decizie favorabilă pentru doi inculpați din dosarul respectiv. Acesta ar fi susținut că are influență asupra judecătorului care examina cauza și că îl poate determina să îi elibereze pe cei doi de răspundere penală, cu tragerea lor la răspundere contravențională.

Cum urmau să fie împărțiți banii

Conform anchetei, suma de 1.500 de euro urma să fie cerută de la cei doi inculpați. Din bani, 1.000 de euro ar fi revenit judecătorului care examina dosarul, iar 500 de euro ar fi fost păstrați de fostul magistrat.

Judecătorul și-a recunoscut vina

Cauza penală a fost expediată pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Anterior, și presupusul intermediar a fost trimis în judecată. Acesta a încheiat, la rândul său, un acord de recunoaștere a vinovăției.

Cu ce pedeapsă se poate alege

Pentru trafic de influență, legea prevede o pedeapsă de până la șase ani de închisoare sau o amendă cuprinsă între 100.000 și 150.000 de lei. În cazul de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime.