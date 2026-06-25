Un fost subofițer al Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă din Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tortură, după ce ar fi folosit ilegal spray lacrimogen și ar fi lăsat un bărbat încătușat într-o mașină de serviciu cu sistemul de încălzire pornit la maximum. Acesta a fost privat și de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 6 ani.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmmplat în seara zilei de 9 aprilie 2022, atunci când polițistul, împreună cu un coleg, a intervenit la un apel de urgență privind un conflict într-un bloc locativ din Chișinău.

În timpul intervenției a izbucnit un conflict verbal între fostul polițist și persoana vizată. Ulterior, angajatul poliției a folosit spray lacrimogen fără a respecta condițiile legale de avertizare și utilizare a mijloacelor speciale. În urma acțiunii a avut de suferit și soția bărbatului, care se afla în apropiere.

Ulterior, bărbatul a fost încătușat și urcat în automobilul de serviciu. Procurorii susțin că acesta a fost lăsat în interiorul mașinii cu ușile și geamurile închise, în timp ce sistemul de încălzire era pornit la intensitate maximă.

Atât victima, cât și soția sa au cerut în repetate rânduri deschiderea mașinii și aerisirea acestuia, invocând dificultăți de respirație, însă cererile ar fi fost ignorate.

Ar fi cerut 4000 de euro pentru a „mușamaliza” cazul

Mai mult, potrivit declarațiilor victimei, după ce a fost dusă la inspectoratul de poliție, fostul polițist i-ar fi spus că îl cunoaște pe celălalt participant la conflict și i-ar fi cerut 4.000 de euro pentru a „mușamaliza” cazul.

Pe parcursul urmăririi penale și al procesului de judecată, fostul polițist nu și-a recunoscut vina și a susținut că a acționat conform legii.

Acesta nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței și a fost anunțat în căutare.