Momente de panică la un liceu din Chișinău, după ce un panou electric din subsolul instituției a luat foc. Peste 1200 de elevi și profesori au ieșit din clădire, înainte de sosirea pompierilor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 10:22, după ce a fost observat fum în subsolul instituției de pe strada Maria Cebotari. La fața locului au fost trimise cinci echipaje de pompieri și salvatori.

Ajunși la liceu, pompierii au stabilit că ardea panoul electric, însă nu exista flacără deschisă. Incendiul a fost stins de personalul instituției cu ajutorul unui stingător.

Peste 1200 de elevi au fost evacuați

În total, 1.277 de elevi și angajați s-au evacuat singuri, în siguranță. Pompierii au verificat toate încăperile pentru a se asigura că nu există și alte focare.

IGSU precizează că, în prezent, instituția se află în afara oricărui pericol.