Un instructor al unei școli auto din municipiul Orhei a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit că ar fi pretins și primit 1.200 de euro de la doi candidați pentru a interveni pe lângă angajați ai Agenției Servicii Publice, astfel încât aceștia să promoveze proba practică a examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Potrivit CNA, instructorul ar fi solicitat câte 600 de euro de la fiecare dintre cei doi candidați, în total 1.200 de euro, susținând că are influență asupra unor angajați ai Secției Înmatriculare Vehicule și Documentare a Conducătorilor Auto Orhei din cadrul Agenției Servicii Publice.

Acesta le-ar fi promis că îi poate determina pe funcționari să le favorizeze promovarea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Potrivit CNA, remiterea banilor s-a desfășurat sub controlul ofițerilor anticorupție, în cadrul acțiunilor speciale de investigație.

Percheziții și reținere pentru 72 de ore

În cursul zilei de vineri, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul suspectului. În urma descinderilor au fost ridicate mai multe probe considerate relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Anchetatorii continuă investigațiile.