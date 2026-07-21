Un accident grav s-a produs în această dimineață la Comrat. Un microbuz a intrat pe contrasens și s-a izbit într-un copac. Șoferului de 67 de ani i s-ar fi făcut rău în timp ce se afla la volan.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs astăzi, în jurul orei 08:57, pe strada Lenin din Comrat.

Bărbatul, aflat la volanul unui autobuz, se deplasa spre nord. Acesta și-ar fi pierdut cunoștința, iar vehiculul a intrat pe constrasens și s-a izbit de un copac. Șoferul a fost transportat la spital.

Bărbatul nu consumase alcool.

În autobuz se aflau doi pasageri. Aceștia n-au avut de suferit.