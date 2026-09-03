Un minut de reculegere a fost ținut astăzi în Parlament în memoria femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței, și în mod special a victimei tragediei de la Măgdăcești. Propunerea a fost făcută de deputatul PAS Marcela Adam, care a anunțat și organizarea unor audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului.

Marcela ADAM, DEPUTAT PAS: „Platforma Femeilor Deputate va organiza audieri publice dedicate prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a femicidului. Vom invita responsabilii și trebuie să vedem clar unde sistemul a funcționat, unde a eșuat și ce trebuie schimbat pentru ca o femeie cere ajutorul să fie protejată la timp”.

Ulterior, deputatul PAS a propus să fie ținut un minut de reculegere în memoria femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței, și în mod special a victimei tragediei de la Măgdăcești

Marcela ADAM, DEPUTAT PAS: „În memoria femeilor care și-au pierdut viața în urma violenței, în memoria victimelor femicidului și în mod special în memoria victimei de la Măgdăcești vă propun să păstrăm un minut de reculegere”.

Cinci măsuri anunțate de Guvern

Premierul Vasile Tofan a convocat, miercuri seara, o ședință în urma cazului tragic de la Măgdăcești, unde o femeie a fost ucisă de soțul ei care avea emisă o ordonanță de protecție și purta o brățară de monitorizare electronică. Șeful Guvernului a declarat că tragedia impune acțiuni urgente din partea statului și a anunțat cinci măsuri pentru consolidarea mecanismului de protecție a victimelor violenței domestice.

Mai multe brățări și bani pentru monitorizare

Pe 8 septembrie, Inspectoratul de Probațiune urmează să primească 200 de brățări noi. Pentru anul 2027, autoritățile planifică dublarea bugetului și alocarea suplimentară a patru milioane de lei.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară ieri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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