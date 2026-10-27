Un moldovean de 35 de ani a murit în Italia, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit de un copac. Victima era singură în mașină, iar accidentul nu a implicat alte vehicule.

Potrivit presei italiene, accidentul s-a produs sâmbătă, 24 octombrie 2026, pe teritoriul orașului Parma.

Cum s-a produs accidentul

În timpul deplasării, autoturismul de marca Toyota a părăsit carosabilul și s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

În urma impactului, mașina a fost grav avariată, fără să se răstoarne. La locul accidentului au intervenit medicii, pompierii și polițiștii.

Șoferul a murit la spital

Șoferul a fost transportat în stare foarte gravă la spital, însă nu a supraviețuit.

Poliția locală a efectuat cercetările la locul accidentului pentru a reconstitui traseul mașinii și împrejurările în care aceasta a ajuns în afara șoselei. Cauza accidentului deocamdată nu s-a stabilit.