Un cetățean al Republicii Moldova ar fi încercat să scoată ilegal din Ucraina peste 11 mii de pachete de țigări, ascunse într-un camion care, potrivit documentelor, transporta chipsuri de cartofi. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe nu ne-au răspuns deocamdată pentru a ne oferi mai multe detalii despre caz.

Potrivit Biroului pentru Securitate Economică din Ucraina, șoferul camionului transporta, conform actelor, un lot de chipsuri. În partea inferioară a semiremorcii fusese însă amenajată o ascunzătoare specială, în care erau camuflate țigări fără timbre de acciz ucrainene.

În timpul controlului vamal, angajații Serviciului Frontierei de Stat al Ucrainei au observat urme de intervenție asupra construcției semiremorcii. În urma verificărilor, aceștia au identificat ascunzătoarea.

În camion au fost găsite 11.350 de pachete de țigări

După demontarea plăcilor care mascau orificiile special amenajate, în interior au fost găsite 11.350 de pachete de țigări fără filtru, produse ilegal.

Țigări găsite într-un camion/ Biroul pentru Securitate Economică din Ucraina

Țigări găsite într-un camion/ Biroul pentru Securitate Economică din Ucraina

Țigări găsite într-un camion/ Biroul pentru Securitate Economică din Ucraina

Atât țigările, cât și camionul și semiremorca frigorifică folosite pentru transportarea acestora au fost ridicate.

Pe acest caz a fost inițiată o anchetă penală privind circulația ilegală a produselor din tutun.