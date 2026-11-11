Un cetățean moldovean în vârstă de 29 de ani, aflat ilegal pe teritoriul Italiei, a fost expulzat și repatriat în Republica Moldova, după ce a fost eliberat din închisoarea din Piacenza, unde a executat o pedeapsă de un an și zece luni.

Potrivit poliției italiene, bărbatul a fost condamnat pentru tăinuire de bunuri furate, contrabandă cu tutun și contrafacere de produse.

Prins într-un depozit cu utilaje clandestine pentru producerea țigărilor

Acesta fusese arestat după ce, împreună cu alte persoane, a fost depistat într-un depozit industrial din Parma. Acolo se aflau utilaje clandestine folosite pentru producerea și ambalarea țigărilor, care urmau să fie puse ulterior în vânzare.

După eliberarea din penitenciar, bărbatul a fost preluat de o echipă specializată a poliției și escortat la Aeroportul Guglielmo Marconi din Bologna.

De acolo, acesta a fost trimis cu un zbor spre Chișinău.