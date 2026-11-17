Un tânăr de 22 de ani a fost prins la punctul de trecere a frontierei Costești cu un pachet ce conținea o substanță vegetală suspectată a fi marijuana. Acesta se afla într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova-Germania.

Potrivit Poliției de Frontieră, tânărul, cetățean al Republicii Moldova, a fost supus unui control suplimentar pe sensul de ieșire din țară.

În buzunarul scurtei pe care o purta, polițiștii de frontieră au găsit un pachet fără inscripții, în care se afla o substanță vegetală de culoare verzuie, cu miros specific, presupusă a fi marijuana.

Substanța a fost ridicată pentru expertiză, care urmează să stabilească exact compoziția acesteia.

Cazul este documentat în continuare pentru stabilirea tuturor detaliilor.

Substanță vegetală suspectă, depistată/ Poliția de Frontieră

Substanță vegetală suspectă, depistată/ Poliția de Frontieră