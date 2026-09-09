Un cetățean al Republicii Moldova a fost rănit în urma atacului cu drone asupra punctului de trecere Starokazacie, precizează Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a refuzat spitalizarea și și-a continuat deplasarea cu automobilul spre Chișinău. Totodată, cele două persoane decedate în urma atacului sunt ucraineni. Până la această oră, nu au fost confirmate persoane din Republica Moldova printre cei decedați.

De asemenea, autoritățile verifică informațiile privind eventuale mijloace de transport din Republica Moldova care ar fi fost avariate sau distruse în urma atacului.

Cele două persoane decedate în urma atacului sunt din Ucraina. Până la această oră, nu au fost confirmate persoane din Republica Moldova printre victimele atacului.

Ce s-a întâmplat la Starokazacie

Atacul a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie, între orele 23:35 și 00:05. Potrivit autorităților ucrainene, o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două aparate de zbor fără pilot au căzut în apropiere.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost suspendată. Și punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost închis.

Polițiștii de frontieră moldoveni au auzit patru explozii și au observat lumina acestora pe teritoriul Ucrainei. La acel moment, în Ucraina era activată alerta aeriană.

Până la această oră, în zona de frontieră de pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovene monitorizează situația și mențin legătura cu instituțiile competente din Ucraina.

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MAE condamnă atacurile Rusiei

Ministerul Afacerilor Externe condamnă atacurile Federației Ruse asupra Ucrainei, inclusiv cele din apropierea frontierei Republicii Moldova. MAE transmite condoleanțe familiilor celor decedați și însănătoșire celor răniți și spune că astfel de acțiuni reprezintă un risc direct pentru securitatea țării.

O altă dronă a căzut la Rîșcani

Tot ieri, în extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani, au fost găsite fragmente ale unei drone de tip „Gheran”. În urma impactului s-a produs o explozie.

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