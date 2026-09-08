Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în regiunea Astrahan din Rusia, fiind suspectat că pregătea asasinarea unui militar de rang înalt. Potrivit Serviciului Federal de Securitate, bărbatul ar fi primit această misiune de la serviciile speciale ucrainene. În replică, ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a comunicat că autoritățile noastre sunt în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Moscova, iar ulterior vor reveni cu mai multe detalii.

Potrivit TASS, suspectul ar fi declarat că a primit de la Kiev sarcina de a-l ucide pe militarul rus.

Totodată, FSB spune că bărbatul ar fi fost instruit într-un poligon din Kiev, unde ar fi învățat să tragă cu arme de foc și să folosească dispozitive explozive. Ulterior, acesta ar fi intrat în Rusia prin Estonia.

Serviciul Federal de Securitate susține că suspectul a primit instrucțiuni pentru a identifica ținta și a pregăti atacul.

Autoritățile ruse au deschis un dosar penal, iar ancheta continuă. Declarațiile privind implicarea serviciilor speciale ucrainene sunt prezentate de partea rusă și nu au fost confirmate independent.