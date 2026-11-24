Un moldovean de 32 de ani și un român de 37 de ani au fost arestați la Milano, fiind suspectați că ar fi furat două automobile de lux, în valoare totală de 310.000 de euro. Am solicitat informații de la Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău despre cazul moldoveanului, însă, până la această oră, nu am primit un răspuns.

Potrivit agenției italiene de presă ANSA, primul automobil, în valoare de 100.000 de euro, ar fi fost furat pe 26 octombrie, de pe strada Manzoni din Milano. Mașina ar fi fost dusă într-un garaj din zona Bovisasca, unde suspecții i-ar fi schimbat plăcuțele de înmatriculare cu unele germane. Ulterior, aceasta urma să fie transportată peste hotare cu ajutorul unor complici.

Al doilea automobil, estimat la 210.000 de euro, ar fi fost furat pe 11 noiembrie, dintr-o parcare din piața Risorgimento. Suspecții ar fi folosit o cheie clonată anterior, după ce au supravegheat zona.

Polițiștii au descoperit mașina în același garaj, alături de chei clonate, plăcuțe germane și două dispozitive de bruiaj al semnalului.

Ce au găsit în locuința suspecților

În urma perchezițiilor, anchetatorii au descoperit un laborator dotat cu echipamente pentru clonarea cheilor și modificarea automobilelor. Au fost ridicate aproximativ 60 de chei neprogramate, aparate pentru reprogramarea calculatoarelor auto, dispozitive GPS, localizatoare, telefoane mobile, tablete și un laptop.

Cei doi au fost reținuți pe 18 noiembrie, în timp ce se aflau la un restaurant fast-food din Segrate, iar ancheta continuă.