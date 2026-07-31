Un bărbat de 39 de ani, aflat la volanul unei motociclete, a fost sancționat după ce nu a acordat prioritate unor pietoni care traversau regulamentar strada. Incidentul s-a produs pe 28 iulie, pe strada Albișoara din Chișinău, iar imaginile surprinse de o cameră de bord au fost publicate pe rețelele de socializare.

Potrivit poliției, motociclistul nu a acordat prioritate unor pietoni care traversau regulamentar pe trecerea de pietoni.

Din imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum doi pietoni sunt nevoiți să se retragă cu câțiva pași înapoi pentru a evita motocicleta, care își continuă deplasarea fără să oprească.

Conducătorul motocicletei a fost sancționat pentru că a creat o situație de accident în trafic.

Autoritățile îndeamnă șoferii și motocicliștii să respecte prioritatea pietonilor, să reducă viteza în apropierea trecerilor de pietoni și să conducă cu prudență, pentru a preveni accidentele.