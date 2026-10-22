Un bărbat din Ucraina a încercat să intre ilegal în Republica Moldova cu motocicleta. Acesta a fost reținut de polițiștii de frontieră și escortat la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Olănești. Poliția de Frontieră a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere, în care bărbatul apare deplasându-se cu motocicleta prin pădure.

Bărbatul a fost depistat în apropiere de Palanca, pe traseului de tranzit Odesa–Reni. Imediat după recepționarea informației, o patrulă mobilă a Sectorului Poliției de Frontieră Olănești l-a localizat și reținut. După invazia Rusiei în Ucraina, au crescut semnificativ tentativele de traversare ilegală a frontierei, în special în rândul bărbaților care încearcă să evite mobilizarea. Ieri, grănicerii ucraineni au descoperit nouă bărbați ascunși într-un camion care transporta produse lactate.

Odată ajunși la noi în țară, în majoritatea cazurilor ucrainenii solicită azil.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Potrivit datelor publicate de Poliția de Frontieră, în 2025, peste 1550 de ucraineni au încercat să ajungă ilegal în Republica Moldova. Alți 5930 au fost depistați pe teritoriul țării noastre fără intrare legală în țară. Aproximativ 90% din aceștia au declarat că au trecut frontiera prin regiunea transnistreană. În același timp, anul trecut, 2258 de ucraineni au depus cereri de azil, potrivit datelor publicate de Inspectoratul General pentru Migrație.”

MIGRAȚIE ILEGALĂ CETĂȚENI UCRAINEI, 2025

TRAVERSARE ILEGALĂ – 1553 UCRAINENI

IDENTIFICAȚI ÎN ȚARĂ – 5930 UCRAINENI

REGIUNEA TRANSNISTREANĂ – 90%

CERERI DE AZIL – 2258 UCRAINENI