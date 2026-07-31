Accident grav după miezul nopții la Chișinău. Un motociclist a fost transportat de urgență la spital după ce s-a izbit într-o mașină. Contactați de PRO TV pentru a afla starea de sănătate a tânărului, responsabilii de la Institutul de Medicină Urgentă ne-au comunicat că vor reveni mai târziu cu detalii.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 01:00, la intersecția bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Ion Dumeniuc din capitală.

În timp ce se deplasa pe drum, motociclistul de 24 de ani, s-a lovit cu un automobil condus de un tânăr de 22 de ani.

Din imaginile video publicate pe Telegram vedem cum oamenii încercau să îi ofere primul ajutor până la sosirea ambulanței.

În urma impactului, motociclistul a suferit diverse traumatisme și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale și efectuarea investigațiilor de specialitate.

Polițiștii investighează cazul.

Sursă video: Kisinev v teme