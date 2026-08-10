Sectorul Arionești–Otaci al drumului național R8.1, cu o lungime de 9,47 kilometri, a fost reabilitat și dat în exploatare. Investiția, în valoare de aproximativ 9,25 milioane de euro, este destinată îmbunătățirii siguranței rutiere și conectivității localităților din nordul Republicii Moldova.

Drumul are două benzi de circulație, cu o lățime totală de șapte metri. Pentru facilitarea deplasării transportului de mare tonaj și optimizarea parametrilor geometrici ai traseului, a fost construită și o bandă suplimentară destinată camioanelor grele.

În cadrul lucrărilor a fost refăcut integral sistemul rutier, care include stratul de bază, stratul de legătură și stratul de uzură.

Vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că reabilitarea sectorului Arionești–Otaci reprezintă un exemplu al modului în care investițiile în infrastructură pot îmbunătăți condițiile de circulație.

300 de indicatoare și aproape 3 kilometri de parapet

Proiectul a inclus și o serie de lucrări menite să sporească siguranța participanților la trafic.

Au fost reabilitate patru podețe, construit un sistem de drenaj și amenajate trei stații de așteptare pentru pasageri.

Totodată, pe traseu au fost instalate 300 de indicatoare rutiere, aplicați peste 5.178 de metri pătrați de marcaj rutier bi-component și montați 2.944 de metri liniari de parapet de protecție.

Au mai fost instalate 527 de stâlpi de semnalizare și nouă borne kilometrice.

Investiție de peste 9 milioane de euro, cu sprijinul BERD

Valoarea contractuală a lucrărilor s-a ridicat la aproximativ 9,25 milioane de euro, proiectul fiind implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Autoritățile estimează că modernizarea sectorului va contribui la fluidizarea traficului, reducerea timpului de deplasare și îmbunătățirea conectivității regionale.

Parte din traseul Soroca–Arionești–Otaci

Sectorul reabilitat face parte din proiectul de modernizare a traseului Soroca–Arionești–Otaci, cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri.

Odată finalizat, acesta urmează să îmbunătățească accesul către punctul de trecere a frontierei Otaci și să contribuie la dezvoltarea rețelei de drumuri naționale din nordul țării.

Drum dat în exploatare/ Ministerul Infrastructurii

Drum dat în exploatare/ Ministerul Infrastructurii