Un nou incendiu a izbucnit, joi după-amiază, pe strada Lunca Bâcului din Chișinău, unde pompierii au intervenit cu patru autospeciale pentru a lichida flăcările. Este al doilea incendiu produs în același loc în mai puțin de o lună și jumătate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în după-amiaza zilei de 2 iulie, iar la fața locului au fost mobilizate patru echipaje de pompieri.

Potrivit IGSU, focul a cuprins gunoiul depozitat pe teritoriul întreprinderii de pe strada Lunca Bâcului 41/1.

La această etapă, nu au fost raportate victime, iar salvatorii lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului. Cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.

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