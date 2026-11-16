Un nou incident într-o instituție de învățământ, la doar câteva ore după incendiul izbucnit la un liceu din Bălți. De această dată, pompierii au intervenit la Gimnaziul „Ion Luca Caragiale” din capitală, după ce a fost observat fum în subsolul clădirii. Peste 300 de elevi și 17 profesori s-au evacuat. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 14:00. La locul incendiului au fost trimise trei echipe de pompieri.

În total, 312 copii și 17 cadre didactice au părăsit de sine stătător clădirea, înainte de sosirea echipelor de intervenție.

De la ce s-a produs incidentul

Pompierii au stabilit că fumul a fost provocat de un scurtcircuit produs la un panou electric din subsolul clădirii. Incidentul nu a fost însoțit de ardere, iar fumul nu s-a răspândit în alte spații ale instituției.

Nu au fost raportate persoane rănite.

Incident gimnaziu/ IGSU

Incident gimnaziu/ IGSU

Incendiu la un liceu din Bălți

Un incendiu a izbucnit astăzi într-un grup sanitar al Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Bălți. La locul incendiului au intervenit 21 de salvatori și pompieri, cu șapte unități de tehnică. Elevii și profesorii au fost evacuați. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Citeste si : Incendiu la un liceu din Bălți: peste 1200 de elevi și profesori, evacuați. Fumul dens de pe holuri, surprins de martori - FOTO/VIDEO