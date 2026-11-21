O dronă cu propulsie reactivă a pătruns de două ori, în decurs de câteva minute, în spațiul aerian al Republicii Moldova, venind din direcția Ucrainei.

Potrivit ministerului Apărării, primul incident a fost înregistrat la ora 11:20, când aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian național din direcția localității Troițke, Ucraina, deplasându-se spre localitatea Purcari, raionul Ștefan Vodă.

Cinci minute mai târziu, la ora 11:25, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Pervomaisc, raionul Căușeni, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 11:31, aceeași dronă a intrat din nou în spațiul aerian național, urmând aceeași direcție, spre localitatea Purcari. La ora 11:32, aparatul de zbor a părăsit din nou teritoriul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se spre localitatea Troițke, Ucraina.

Incidentul are loc în contextul atacurilor Federației Ruse asupra Ucrainei.

Ieri, două obiecte de zbor fără pilot au pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Șapte drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Pe 17 noiembrie, șapte drone au fost interceptate de ministerul Apărării intrând ilegal în spațiul național aerian.

Una dintre ele a zburat, la mică altitudine, inclusiv peste capitala Chișinău, ceea ce a provocat un val de panică. Speriați, dar și indignați, unii oameni au filmat cum aparatul de zbor le-a trecut deasupra capului. Cinci dintre drone au căzut, a anunțat ministerul Apărării spre seară. Explozii au fost în municipiul Chișinău, în raionul Florești, în raionul Orhei și raionul Soroca. A șasea a explodat în raionul Ocnița, iar cealaltă a dispărut de pe radare.

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