Funcția de ministru al Agriculturii este vacantă de aproape o lună, după demisia lui Radu Musteața. Republica Moldova ar putea avea însă un nou șef al ministerului chiar săptămâna viitoare. Premierul Vasile Tofan a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că au fost identificați mai mulți candidați pentru această funcție, iar în prezent sunt analizate câteva opțiuni.

Premierul a precizat că funcția este una importantă, în condițiile în care agricultura se confruntă cu mai multe provocări, iar sectorul are nevoie de schimbări.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM: „Sper să putem anunța noul ministru săptămâna viitoare. Este un sector atât de important, un sector cu mari provocări. Avem nevoie de schimbări mari în agricultură.”

Întrebat dacă a fost identificat deja candidatul pentru funcția de ministru, premierul a răspuns că sunt evaluați mai mulți candidați, însă opțiunile s-au restrâns considerabil.

Vasile TOFAN, PREMIERUL RM:„Am identificat mai mulți candidați și, la moment, opțiunile s-au deliberat la un cerc foarte, foarte restrâns”.

Funcția - vacantă din luna iulie

Funcția de ministru al Agriculturii este vacantă din 24 iulie, când Radu Musteața și-a anunțat demisia, la doar câteva zile după învestirea Guvernului Tofan. Premierul a acceptat atunci cererea de demisie, iar președintele Maia Sandu a semnat decretul privind încetarea exercitării funcției.

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Demisia lui Radu Musteața

Decizia vine în urma scandalului legat de presupusa sa afiliere din trecut la fostul Partid Democrat, informație pe care inițial a negat-o. Ulterior, după ce liderii PD au publicat cererea de aderare despre care susțin că îi aparține, Radu Musteață a venit cu o reacție pe Facebook. El spune că nu-și amintește cu exactitate dacă a semnat documentul, dar recunoaște că a avut o interacțiune cu formațiunea.

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Agricultura, în fața mai multor provocări

De atunci, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare nu are un titular al funcției de ministru, în timp ce fermierii se confruntă cu seceta, costuri mari de producție și probleme legate de comercializarea recoltelor.

O altă problemă discutată este tranzitul cerealelor ucrainene pe calea ferată. Guvernul convoacă joi, în a doua parte a zilei, o ședință extinsă pe acest subiect. Întâlnirea va avea loc la sediul Guvernului Republicii Moldova, iar autoritățile urmează să discute situația tranzitului și problemele semnalate de agricultori.

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