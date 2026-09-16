Motorina ajunge la un nou nivel record în Republica Moldova. Un litru va costa 35 de lei și 53 de bani, cu 38 de bani mai mult, iar benzina se scumpește până la 33 de lei și 56 de bani. Noile prețuri au fost publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică valabile pentru 17 septembrie.

Potrivit ANRE, motorina depășește un nou prag și stabilește cel mai mare preț înregistrat până acum în Moldova.

Și benzina se scumpește. Un litru de benzină ajunge la 33 de lei și 56 de bani, cu 21 de bani mai mult decât prețul stabilit anterior.

În cazul benzinei, deși prețul continuă să crească, recordul din iunie 2022 nu a fost încă depășit.

Prețuri carburanți/ anre.md

ANRE explică de ce carburanții continuă să se scumpească

Prețul motorinei a ajuns ieri la un record istoric, depășind 35 de lei pentru un litru. Și benzina continuă să se scumpească, dar într-un ritm mai lent. Pe lângă deficitul de pe piața internațională a petrolului, provocat inclusiv de atacurile asupra rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Rusia, prețul carburanților este influențat și de costurile de transport. Acestea au crescut după ce furnizorii au fost nevoiți să apeleze la surse de aprovizionare din țări mai îndepărtate, nu doar din România, explică Borosan.

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