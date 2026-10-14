Un obuz din timpul războiului a fost descoperit miercuri dimineață, 14 octombrie, pe segmentul feroviar Căușeni–Tighina. Proiectilul a fost depistat de angajații Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, în timpul unor lucrări de întreținere.
Potrivit unui comunicat al CFM, obuzul a fost găsit în jurul orei 09:45, la kilometrul 17, pichetul 8, în timpul lucrărilor la canalul de evacuare a apelor.
Nicio persoană nu a fost rănită.
La locul incidentului au fost solicitate serviciile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru intervenție și gestionarea situației.
Deocamdată, responsabilii nu a oferit alte detalii despre tipul obuzului sau eventualele măsuri luate pentru asigurarea zonei.