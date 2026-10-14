Un obuz din timpul războiului, găsit pe calea ferată Căușeni–Tighina. Anunțul CFM

Un obuz din timpul războiului a fost descoperit miercuri dimineață, 14 octombrie, pe segmentul feroviar Căușeni–Tighina. Proiectilul a fost depistat de angajații Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, în timpul unor lucrări de întreținere.