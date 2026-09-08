Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit în plin de un automobil, în timp ce traversa strada, la Tighina. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile surprind momentul în care mașina lovește pietonul. Deocamdată, nu se cunosc detalii despre accident și nici identitatea șoferului implicat.

Potrivit presei transnistrene, totul s-a întâmplat la data de 4 septembrie, în stânga Nistrului.

Bărbatul de 51 de ani traversa strada neregulamentar. În acel moment, un automobil care se deplasa cu viteză l-a lovit în plin.

În urma impactului, pietonul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Momentul producerii accidentului a fost surprins de camerele de supraveghere.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă șoferul automobilului a fost identificat.

Sursa video: Telegram/tsvtiraspol